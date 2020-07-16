Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (№3640).

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Закон продовжує дію мораторію на примусове відчуження (звернення стягнення) на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене як забезпечення виконання зобов’язань позичальників за валютними кредитами до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті, наданими кредитними установами – резидентами України фізичним особам, порядок погашення заборгованості позичальників за такими кредитами та особливості звернення стягнення на предмети забезпечення за такими кредитами, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок нарахування/списання пені та штрафів внаслідок прострочення виконання зобов’язань позичальників за такими кредитами", - йдеться у повідомленні.

Законом вносяться зміни до закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" в частині уточнення певних правових конструкцій, поширення неможливості позбавлення житла осіб, які хоч і не зареєстровані в іпотечному житлі, однак фактично в ньому проживають.

Також продовжується чинність закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" до прийняття окремого закону, який врегульовує не тільки питання реструктуризації заборгованості позичальників за валютними кредитами, а й порядок та особливості звернення стягнення на іпотечне майно.

Вносяться зміни до Кодексу України з процедур банкрутства в частині вилучення норми щодо втрати чинності закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" з 21 жовтня 2020 року.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з 1 січня 2022 року.