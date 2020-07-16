Шевченко: На посаді глави Нацбанку хочу зосередитись на конкретних кроках

Шевченко: На посаді глави Нацбанку хочу зосередитись на конкретних кроках

Укрінформ
Інфляційне таргетування як інструмент забезпечення макрофінансової стабільності має також створювати умови економічного зростання.

Про це заявив кандидат на посаду голови Національного банку України Кирило Шевченко під час розгляду у парламенті питання його призначення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Економіка України починає виходити з обмежень під час карантину, але вона продовжує стагнацію... Я хочу зосередитись на конкретних кроках, які може зробити Національний банк в цій ситуації. Безумовно, я підтримую політику НБУ, спрямовану на забезпечення макрофінансової стабільності банківської системи. У досягненні цілі макроекономічної стабільності та сталого розвитку інструмент інфляційного таргетування продемонстрував свою ефективність", - сказав Шевченко.

Він додав, що коли Україна в 2014-2016 роках зіткнулася з девальвацією національної грошової одиниці, політика інфляційного таргетування сприяла стабілізації фінансового сектору, проте в теперішніх умовах цей інструмент "має відповідати не лише макрофінансовій стабільності, а й створенню умов подальшого економічного зростання країни".

Крім того, Шевченко додав, що Нацбанк й надалі продовжуватиме заходи щодо посилення фінансової стійкості банків, в тому числі роботу з часткою проблемних кредитів банківської системи, яка сьогодні становить 48%

Він зауважив, що за останні шість років Нацбанк пройшов шлях інституційної розбудови. "За підтримки наших міжнародних партнерів був побудований незалежний центробанк, який забезпечує макроекономічну стабільність банківської системи та економіки", - зауважив кандидат на посаду голови НБУ.

Шевченко наголосив, що за час карантину банківська система підтвердила свою зрілість, в чому була велика роль НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ, яке Верховна Рада підтримала 3 липня.

15 липня на сайті парламенту опублікували внесений Президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови №3857 щодо призначення Кирила Шевченка головою НБУ.

16 липня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді схвалити проєкт постанови №3857 “Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України”.

Шевченко обіймає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та в.о. голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

У банківській сфері з 1994 року, працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Потім очолював Державну іпотечну установу. У 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

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