Нафтогаз профінансує будівництво сонячних електростанцій на Донеччині та Луганщині

Уряд ухвалив розпорядження щодо реалізації соціальної благодійної програми для розвитку територіальних громад Донецької і Луганської областей, розташованих поблизу КПВВ, яка передбачає встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС).

Програма фінансуватиметься Групою "Нафтогаз", повідомляє Урядовий портал .

"Проєктом акта пропонується прийняти рішення про реалізацію "Нафтогазом" соціальної благодійної програми із встановлення малих СЕС", - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження уряду.

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, благодійна програма дозволить створювати малі сонячні електростанції в школах, лікарнях, дитячих садках та іншій соціальній інфраструктурі на неокупованій частині Донецької та Луганської областей.

«Ми сподіваємося, що національна компанія «Нафтогаз» підтримає в цьому Уряд та профінансує відповідну програму», - зазначив очільник Кабміну.

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Як повідомлялось, у липні цього року Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну електростанцію «Андріївка» у Балаклійському районі Харківської області. Це пілотний проєкт дивізіону «Нова енергія», завданням якого є аналіз технічних та регуляторних механізмів розвитку відновлюваної енергетики для Групи. Потужність станції становить 0,999 МВт.

НАК «Нафтогаз України» перерахувала до державного бюджету України дивіденди за 2019 рік у розмірі 48,125 млрд грн, або 95% від чистого прибутку компанії.