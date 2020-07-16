Нафтогаз профінансує будівництво сонячних електростанцій на Донеччині та Луганщині
Програма фінансуватиметься Групою "Нафтогаз", повідомляє Урядовий портал.
"Проєктом акта пропонується прийняти рішення про реалізацію "Нафтогазом" соціальної благодійної програми із встановлення малих СЕС", - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження уряду.
Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, благодійна програма дозволить створювати малі сонячні електростанції в школах, лікарнях, дитячих садках та іншій соціальній інфраструктурі на неокупованій частині Донецької та Луганської областей.
«Ми сподіваємося, що національна компанія «Нафтогаз» підтримає в цьому Уряд та профінансує відповідну програму», - зазначив очільник Кабміну.
Як повідомлялось, у липні цього року Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну електростанцію «Андріївка» у Балаклійському районі Харківської області. Це пілотний проєкт дивізіону «Нова енергія», завданням якого є аналіз технічних та регуляторних механізмів розвитку відновлюваної енергетики для Групи. Потужність станції становить 0,999 МВт.
НАК «Нафтогаз України» перерахувала до державного бюджету України дивіденди за 2019 рік у розмірі 48,125 млрд грн, або 95% від чистого прибутку компанії.