Нафтогаз запустив пілотну сонячну станцію на Харківщині

Група Нафтогаз вводить в експлуатацію сонячну електростанцію (СЕС) «Андріївка» у Балаклійському районі Харківської області.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"СЕС «Андріївка» — пілотний проєкт дивізіону «Нова енергія», завданням якого є аналіз технічних та регуляторних механізмів розвитку відновлювальної енергетики для Групи. Потужність станції становить 0,999 МВт", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазу зауважили, що закупівля обладнання та послуг з монтажу відбувалася через конкурентні торги у системі Prozorro. Більшість комплектуючих, використаних в процесі будівництва станції — українські. Станція отримала «зелений» тариф з липня 2020 року.

"Подальші плани у сфері «зелених» проєктів передбачають завершення будівництва значно потужнішої сонячної електростанції на Житомирщині вже у вересні цього року, а також розширення мережі електрозарядних станцій у столиці", - підкреслили в компанії.