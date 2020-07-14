Рада планує дозволити електронну торгівлю ліками

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3615-1 “Про внесення змін до статті 19 закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами”.

Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою законопроєкту є врегулювання правовідносин у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення захисту кінцевого споживача від таких ризиків, як недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів; порушення процедури обігу лікарських засобів, включно з можливістю потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих засобів; збільшення відсотка випадків самолікування і, як наслідок, негативного впливу на здоров’я кінцевого споживача; відсутності належної фармацевтичної опіки по відношенню до споживача; неконтрольоване і незаконне втручання умовних сервісів та сторонніх осіб у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати.

Читайте також: Страховики підтримують легалізацію дистанційної фармацевтики

Передбачається, що реалізація запропонованих норм забезпечить покращення можливості доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача, належне ліцензування дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, за умови виконання вимог до зберігання, відпуску та транспортування, а також дієвість механізму нагляду та контролю у сфері дистанційного обігу лікарських засобів і відповідальності осіб за порушення законодавства у цій сфері, виходячи із необхідності забезпечення прав споживачів.