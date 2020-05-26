Страховики підтримують легалізацію дистанційної фармацевтики

Представники страхових компаній підтримують законодавче врегулювання механізму дистанційної торгівлі та поштової доставки лікарських препаратів і супутніх медичних товарів.

Про це заявили представники страхових компаній України під час онлайн-дискусії експертів, учасників фармацевтичного ринку та суміжних секторів економіки, повідомляє УНН.

Учасники зустрічі зазначали, що ринок дистанційного продажу та адресної доставки ліків де-факто працює в Україні вже не один рік. Чітке законодавче регламентування цього виду діяльності відкриє нові можливості як для підвищення якості медичного обслуговування, так і розвитку страхової медицини.

Під час дискусії голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Сергій Кузьміних поінформував про роботу над законодавчою базою, яка регулюватиме механізм дистанційної торгівлі медпрепаратами.

"Наразі ми вже розробляємо відповідні зміни до законодавства, які дадуть можливість поступового впровадження дистанційної торгівлі лікарськими засобами вже після карантину. Також будуть прописані регуляторні норми для регулювання цього виду фармацевтичної діяльності з урахуванням вимог відповідних фармацевтичних практик та досвіду ЄС", — сказав Кузьміних.

Як зазначила керівник медичного асистансу ПРАТ "Страхова Компанія ТАС" Ольга Тітко, "сервіс "доставка медикаментів" включений до базових умов страхування. Зрозуміло, що транспортні витрати на доставку страхові компанії покривати не можуть. Тому по доставці ми працюємо з конкретними провайдерами, які можуть організувати доставку в структурі своїх власних витрат. Тому налаштування подібної системи на офіційному законодавчому рівні, безумовно, надасть нові можливості страховій сфері".

Начальник Департаменту особистого страхування СК "УНІКА" Оксана Руденко підкреслила, що "застрахованим клієнтам дуже зручно отримувати ліки в тому місці, де вони знаходяться — вдома, на відпочинку або в офісі. Хочу зазначити, що частка адресних доставок ліків у порівнянні з самовивозом під час карантину зросла. Ми, безумовно, вітатимемо будь-які спроби легалізації поштової доставки ліків. Це потрібно для того, щоб усі учасники цього сервісу були в рівних умовах і дотримувалися певних вимог законодавства".

На думку директора київського підрозділу аптечної мережі "911" Дмитра Розенберга, легалізація дистанційної торгівлі на законодавчому рівні дозволить посилити кооперацію багатьох сфер бізнесу. Зокрема, спільна діяльність з операторами поштового зв'язку дозволить істотно розширити діапазон присутності у віддалених, малонаселених пунктах країни.

"Легалізувати послугу однозначно необхідно. Потребують її насамперед у невеликих населених пунктів. Цей сервіс також важливий з точки зору цінової доступності ліків для споживачів, так як з'являється можливість швидко отримувати найвигіднішу цінову пропозицію. Нарешті, держрегулювання дозволило б прибрати з онлайн-ринку недобросовісних торговців ліками і дозволило б спокійно працювати аптечним мережам", — стверджує Розенберг.

"Держава має надати споживачу доступ до якісного медичного сервісу. Я не бачу складнощів у доставці ліків поштою, бо для нас — це абсолютно стандартні процеси. Тим більше, що ми врахували всі вимоги на законодавчому рівні, впровадили послугу доставки ліків із збереженням температурного режиму", — констатувала директор з продажу компанії "Нова пошта" Олеся Копчук.

Як повідомлялося, наразі доставка лікарських засобів поштою, як і їхній продаж в онлайн-магазинах, в Україні заборонені.

Однак, у рамках боротьби з епідемією коронавірусу в Україні 23 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив Постанову №220 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)". 25 березня Укрпошта повідомила, що під час дії карантину здійснюватиме доставку ліків спільно з сервісом Liki24.com.