Серед бакалійних товарів дешевшають лише пшоно, ячна крупа та борошно

З червня 2019 року по червень 2020 року пшоно подешевшало на 41,9%, ячна крупа — на 7,6%, борошно пшеничне – на 0,3%; інші бакалійні товари подорожчали.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Із червня 2019 року гречана крупа подорожчала у 2,2 раза і у червні 2020 року в середньому по країні продавалася по 36,96 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 3,9% (до 23,57 грн за кг) ; манна крупа — на 1,3% (до 14,44 грн за кг).

Інші крупи і борошно порівняно із червнем 2019 року подешевшали: пшоно – на 41,9% (до 20,97 грн за кг у червні 2020 року); ячна крупа — на 7,6% (до 11,45 грн за кг). Борошно пшеничне із червня 2019 року зменшилося в ціні на 0,3% і у травні 2020 року в середньому по Україні продавалося по 11,79 грн за кг.

Втім, подорожчали хлібобулочні та макаронні вироби. Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у червні 2020 року в середньому по країні становила 24,81 грн за 1 кг (на 3,2% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного першого ґатунку — 20,09 грн за 1 кг (на 5,8% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 21,03 грн за 1 кг (на 4,9% більше); батона — 13,96 грн за 0,5 кг (на 3,5% більше). Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 5,0%, і у червні 2020 року середня ціна на них становила 19,18 грн за кг.

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.