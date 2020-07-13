Яблучний сезон в Україні розпочався пізніше і високими цінами

В Україні розпочався сезон продажу ранніх яблук пізніше торішнього і вищими цінами.

Про це повідомляє пресслужба ОРСП "Шувар".

"Українці нарешті дочекались першого врожаю яблук. Сезон збору врожаю у 2020 році розпочався із затримкою на 7-10 днів до попереднього року, у порівнянні з останнім врожайним 2018 роком врожай почали збирати майже на місяць пізніше. Перші яблука сортів «Білий Налив» та «Ерлі Женева» продавці найбільшого у Західній Україні гуртового ринку «Шувар» пропонують по 15-25 грн/кг в залежності від калібру", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що особливістю поточного сезону є не тільки пізній старт, а й рекордно високі ціни на перші яблука. Рік тому перший врожай фермери продавали не дорожче 15 грн/кг

«Для високих цін на старті є кілька причин. По-перше, сезон розпочався без перехідних запасів тогорічного яблука, воно закінчилось ще місяць тому й останні партію врожаю 2019 року виробники продавали по 25-35 грн/кг — рекорд для яблука за всі роки незалежності нашої країни. По-друге, на ринку фруктів конкуренція цього року значно слабша, ніж у попередні роки. Сезон кісточкових затягується, врожай цих фруктів та ягід в нашій країні та країнах Європи не найкращій, тому ціни доволі високі. У порівнянні із вартістю абрикосів 35-40 грн/кг ціни на перші яблука виглядають доволі привабливими», - зауважила керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар»Тетяна Гетьман.

У Сезоні 2019/2020 року на майданчику ринку «Шувар» було продано понад 18,5 тис. тонн українського яблука. Найбільший попит було зафіксовано в зимові місяці та на початку весни.