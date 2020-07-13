Рада ухвалила за основу зміни до закону про ринок електроенергії

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№3199).

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

За відповідний документ депутати проголосували на позачерговому засіданні парламенту у понеділок, 13 липня, підтримавши 242-ма голосами.

"Прийнято за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується надати Кабінету міністрів можливість встановлювати для підприємств, зазначених у п. 6 ч. 2 ст. 66 закону «Про ринок електричної енергії» (згідно з п. 6 ч. 2 ст. 66 закону, це виробники електричної енергії - держпідприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50% та більше – ред.), обов’язковий продаж на постійній основі визначеного обсягу електричної енергії за довгостроковими (не менш, ніж п’ять років) двосторонніми договорами на спеціальних електронних аукціонах виключно кінцевим споживачам які:

- мають на меті створення нових та наступну експлуатацію об’єктів, сукупна проєктна потужність електроустановок яких складає 100 МВт та вище;

- умови споживання таких об’єктів відрізняються сталим споживанням, прогнозованістю та мінімальним ризиком небалансу;

- господарська діяльність таких підприємств (основний виробничий процес) не пов’язаний з викидами парникових газів.

Проєктом також пропонується надати виробникам електричної енергії - державним підприємствам, а також господарським товариствам, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарським товариствам, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірнім підприємствам, представництвам та філіям таких підприємств і товариств можливість здійснювати продаж електричної енергії за договорами експорту електричної енергії без проведення аукціону.

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Законопроєктом пропонується виключити положення, за яким «максимальний строк дії двосторонніх договорів, укладених з дати початку дії нового ринку електричної енергії до 31 грудня 2020 року, не може перевищувати одного року, крім договорів з виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом» тощо.