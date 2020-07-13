Google інвестує $10 мільярдів у економіку Індії

Компанія Google створила фонд Google for India Digitization Fund на близько 10 мільярдів доларів США для інвестицій в економіку Індії.

Про це у блозі повідомив генеральный директор Google й Alphabet Сундар Пічаї.

«Сьогодні я дуже радий оголосити про Google for India Digitization Fund. Через цей фонд ми проінвестуємо близько 10 мільярдів доларів США в Індію впродовж наступних 5-7 років», - написав він.

За словами Пічаї, компанія буде вкладати гроші в різні інвестиційні проєкти, які зокрема, пов’язані з капіталом, партнерством, інфраструктурою та екосистемою в країні.

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Як зазначає dpa, у січні цього року Джефф Безос заявив, що Amazon вкладе в Індію додатковий мільярд доларів США, а вже у квітні Facebook оголосила про інвестиції у 5,7 мільярда доларів в Reliance Jio Platforms для диджиталізації понад 60 компаній малого бізнесу на ринку Індії.