В українського автомобілебудування є інвестиційні перспективи – Петрашко

Інвестиційні перспективи є в українського автомобілебудування, сфері ІТ, фармацевтиці.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації у форматі zoom-конференції, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Ми цікаві світу і бачимо інвестиційні можливості, наприклад, у автомобілебудуванні, IT (створення кластерів інновацій), фармацевтиці, промислових логістичних ланцюжках та ін.», - сказав Петрашко.

Під час конференції міністр також відповів на питання щодо міжнародної торгівлі і угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, розслідувань Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, діяльності Держпродспоживслужби і захисту прав споживачів, захисту інтелектуальної власності, а також деяких дискусійних моментів окремих галузей.