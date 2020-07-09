Закон про гарантії для кредитів бізнесу розширить можливості уряду – Петрашко

Ухвалення законопроєкту про гарантії для кредитів підприємцям розширить можливості уряду зі створення додаткових інструментів підтримки бізнесу.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час “Ділового сніданку” у Торгово-промисловій палаті України, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«У Верховній Раді наразі знаходиться законопроєкт про портфельні гарантії для кредитів бізнесу, який також розширить можливості уряду на створення додаткових інструментів для нового кредитування», - заявив Петрашко.

Міністр також розповів про поточну діяльність міністерства, заходи з підтримки виробників та експортерів в умовах COVID-19, окреслив напрями співпраці у форматі «Мінекономіки – ТПП – бізнес» та відповів на актуальні запитання представників українського бізнесу.

«Для Мінекономіки важливим є постійний і конструктивний діалог з Торгово-промисловою палатою. Серед важливих спільних завдань наразі - це підтримка нашого виробника шляхом впровадження локалізації в публічних закупівлях, вдосконалення кредитних програм, розширення експортних можливостей та створення сприятливих умов для нових інвесторів”, - зазначив міністр.

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Він додав, що забезпечення доступу малому і середньому бізнесу до дешевого фінансування залишається пріоритетом уряду. Так, за державною програмою «5-7-9%» вже видано кредитів на суму 1,1 млрд грн.