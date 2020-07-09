Закон про гарантії для кредитів бізнесу розширить можливості уряду – Петрашко
Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час “Ділового сніданку” у Торгово-промисловій палаті України, повідомила пресслужба Мінекономіки.
«У Верховній Раді наразі знаходиться законопроєкт про портфельні гарантії для кредитів бізнесу, який також розширить можливості уряду на створення додаткових інструментів для нового кредитування», - заявив Петрашко.
Міністр також розповів про поточну діяльність міністерства, заходи з підтримки виробників та експортерів в умовах COVID-19, окреслив напрями співпраці у форматі «Мінекономіки – ТПП – бізнес» та відповів на актуальні запитання представників українського бізнесу.
«Для Мінекономіки важливим є постійний і конструктивний діалог з Торгово-промисловою палатою. Серед важливих спільних завдань наразі - це підтримка нашого виробника шляхом впровадження локалізації в публічних закупівлях, вдосконалення кредитних програм, розширення експортних можливостей та створення сприятливих умов для нових інвесторів”, - зазначив міністр.
Він додав, що забезпечення доступу малому і середньому бізнесу до дешевого фінансування залишається пріоритетом уряду. Так, за державною програмою «5-7-9%» вже видано кредитів на суму 1,1 млрд грн.