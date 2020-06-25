У Мінекономіки заявляють про зростання інтересу до програми доступних кредитів

За попередній тиждень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» було отримано заявок від бізнесу на 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Процес по програмі 5-7-9 активно пішов. Лише за один попередній тиждень отримано нових заявок на 1,6 млрд грн. З них на рефінанс під 0% - на 1,1 млрд грн. Маємо 16 банків, які працюють за цією програмою», - цитує пресслужба міністра економіки Ігоря Петрашка.

У міністерстві уточнили, що лише за попередній тиждень, з 12 по 19 червня, потенційні позичальники подали 593 заявки із пакетом документів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Станом на 22 червня вже видано 721 кредит на загальну суму 509,4 млн грн: 57% - у галузі сільського господарства; 17% - торгівля та виробництво; 6% - промислова переробка.

Лідерами за сумами укладених договорів є Кіровоградська (8%) та Рівненська (8%) області.

Банки на 22 червня отримали 5 097 заявок з пакетами документів на суму 6,4 млрд грн.

На рефінансування кредитів під 0% отримано заявки з пакетами документів на суму 2 219 млн грн, за ними вже видано 35 кредитів на рефінанс під 0% на 134 млн грн.

У міністерстві додали, що розпочато кредитування з використанням кредитних гарантій. Видано два гарантованих кредити на загальну суму 2,8 млн гривень.

Також видано два кредити бізнесменам-початківцям - загалом на 1,7 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 16 банками.

Станом на 15 червня цього року за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 639 кредитні договори на загальну суму 404,8 млн грн.