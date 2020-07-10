Інфляція у червні була нижчою за прогноз Нацбанку

Попри підвищення інфляції в червні до 2,4% у річному вимірі, її рівень виявися нижчим, ніж прогнозували в Національному банку у квітні.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"У червні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 2,4% (з 1,7% у травні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Попри прискорення споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і залишалася меншою порівняно з прогнозом, опублікованим в Інфляційному звіті за квітень 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У НБУ вважають, що зростання цін стримували слабкий внутрішній попит, сприятлива ситуація на валютному ринку та відносно низькі ціни на енергоресурси. Водночас відбувалося подорожчання сирих продуктів через несприятливі погодні умови.

Базова інфляція не змінилася, якщо порівняти з травнем, і становила 3,0% рік до року (р/р). Фундаментальний інфляційний тиск стримували слабкий внутрішній попит та стабільна ситуація на валютному ринку.

Ціни на непродовольчі товари у червні перебували практично на рівні попереднього місяця (здешевлення на 1,3% р/р). Так, поглибилося падіння цін на електроніку, іграшки, товари для подорожей. Вартість автомобілів, побутової техніки, одягу і взуття також залишилася меншою, ніж торік. Сповільнилося зростання цін на фармацевтичну продукцію і товари особистого догляду.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також майже не змінилися (3,7% р/р). Все ще слабкий попит та послаблення транспортних обмежень сповільнили підвищення цін на м'ясні, деякі молочні та борошняні продукти. Також сповільнилося подорожчання товарів не першої необхідності, а вартість окремих продуктів – кави, оливкової олії – була навіть меншою, ніж торік.

Стабільною була й динаміка зростання цін на послуги (8,4% р/р). З одного боку, швидшими темпами дорожчали медичні послуги, а також послуги мобільних операторів. Натомість через слабкий попит сповільнювалося зростання вартості послуг страхування, оренди житла, фінансових та нотаріальних послуг, а також послуг закладів громадського харчування.

Водночас у НБУ констатують стрімке подорожчання сирих продуктів харчування (до 5,0% р/р). Швидшими темпами дорожчали яловичина та яйця. Крім того, скоротилися темпи падіння цін на курятину, а також овочі. Спекотна погода та слабша пропозиція позначилися на цінах на фрукти, зокрема на полуницю.

Здешевлення палива дещо сповільнилося (до 26,5% р/р), що є наслідком відновлення зростання світових цін на нафту в останні місяці та значного попиту на пальне для особистого транспорту.

У НБУ зазначили, що фактори впливу на інфляцію в червні будуть враховані під час перегляду макроекономічного прогнозу. Основні показники нового макропрогнозу будуть детально представлені в Інфляційному звіті, який оприлюднять 30 липня.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, у червні 2020 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,2% порівняно із попереднім місяцем, на 2,4% - проти червня 2019 року.

Загалом за січень-червень ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Серед споживчих товарів та послуг у червні 2020 року порівняно з червнем торік найбільше подорожчали яйця (на 54,7%), фрукти (на 33,7%) та водопостачання (на 23,6%).