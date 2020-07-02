В Україні інфляція знаходиться на історично низькому рівні - Устенко

Інфляція в Україні знаходиться на історично низькому рівні - менше 2%, і у зв'язку з відставкою голови НБУ Смолія істотно не зміниться.

Про це заявив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в програмі "5 питань на злобу дня" телеканалу "ДОМ".

Він уточнив, що рівень інфляції у зв'язку з відставкою глави Нацбанку Якова Смолія істотно не зміниться.

"Ні, я не думаю, що якимось чином макроекономічні показники будуть змінені. І, насамперед, макроекономічні показники застосовуються тільки після того, коли є базові, називаються фундаментальні макроекономічні зміни. Жодної фундаментальної макроекономічної зміни не відбувається. Як було 25 млрд доларів, навіть трохи більше, в наших золотовалютних резервах, так вони там і є. Як Нацбанк був незалежним, так він і продовжує залишатися незалежним. Рівень інфляції в країні сповільнився, так він і продовжує залишатися на тому рівні, на якому є. До слова сказати, ми знаходимося на історично низькому рівні інфляції, нижче, ніж 2%. Ну і, більше того, не забувайте все-таки, що і де-факто, і де-юре НБУ - дійсно абсолютно незалежна інституція", - зазначив Устенко.

Як повідомляв Укрінформ, глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиску.

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професіоналізму, додавши, що «безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Відповідний проєкт постанови підтримав Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться в п'ятницю, 3 липня, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, ймовірність того, що заяву Смолія про відставку буде прийнято, "дуже висока".

Арахамія додав, що на позачерговому засіданні в п'ятницю, крім проєкту постанови про відставку Якова Смолія, може бути розглянуто питання відставки голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.