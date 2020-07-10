Нацбанк спростив вимоги до реєстрації платіжних систем
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Регулятор спростив вимоги до правил платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти. Не потрібно буде відображати у правилах платіжних систем положення, пов’язані з фінансовим моніторингом та деякими питаннями оверсайта платіжних систем. Відтепер ці положення мають відображатися у внутрішніх документах платіжної організації платіжної системи-резидента", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі внутрішні документи мають бути розроблені протягом трьох місяців з дати внесення Нацбанком відомостей щодо цієї платіжної системи до Реєстру, але до дня початку проведення в цій платіжній системі першої операції з переказу коштів.
Крім того, передбачено подання інформаційних довідок у вигляді опитувальника для реєстрації учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, а також деталізовано вимоги регулятора щодо реєстрації непрямого учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент. Ці зміни, вважають у регуляторі, мають спростити заповнення документів для Нацбанку.
Також уточнено вимоги до документів, які подаються до НБУ для реєстрації міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент.
При цьому документи, які вже узгоджені Національним банком на момент набрання чинності змін, не потребують доопрацювання: нові вимоги мають бути враховані під час внесення до документів чергових змін.
Документи до Національного банку відтепер можуть подаватись й у електронному вигляді – з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
НБУ також передбачив можливість отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи-резидента та реєстраційного свідоцтва про участь у міжнародній платіжній системі-нерезиденті, у разі їх втрати або пошкодження.
Відповідні зміни містить постанова Правління Національного банку України від 1 липня 2020 року №92, що набирає чинності з 11 липня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.
Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
Статус соціально важливих платіжних систем підтвердили п’ять платіжних систем: MasterCard, Visa, Western Union, FORPOST, "Поштовий переказ", ПАТ "Укрпошта".