Держгеонадра втретє продаватиме вісім вуглеводневих ділянок

Державна служба геології та надр України виставила на повторний аукціон вісім вуглеводневих ділянок, торги по яких не відбулися через відсутність покупців.

Про це пише пресслужба Держгеонадр.

«Державна служба геології та надр України виставила на повторний аукціон вісім вуглеводневих ділянок, торги по яких не відбулися через відсутність заявок на участь у них», - йдеться у повідомленні.

Повторно ділянки запропонували із дисконтом 50% від початкової вартості, конкурентна боротьба за ці лоти відбудеться вже за 30 днів.

«Ці ділянки виставляють на аукціони вже втретє з 2019 року, наразі вони перевиставлені на повторний аукціон за стандартною процедурою. У цей період ми пропонуємо для електронних торгів лише ті об’єкти, які номінують надрокористувачі, аби мати гарантію, що ринок відреагує на пропозицію й аукціони відбудуться. Втім, часом співвідношення початкової вартості лоту та якості інвестиційної пропозиції із усіма ризиками не сприяє високій зацікавленості потенційних інвесторів", - прокоментував перспективи торгів голова Держгеонадр Роман Опімах.

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Він також нагадав, що за стандартною програмою робіт переможець аукціону буде зобов’язаний протягом перших трьох років провести сейсмічні дослідження та пробурити щонайменше одну комерційну свердловину на придбаних ділянках.