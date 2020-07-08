В Україні знайшли найперспективнiшу вуглеводневу ділянку за 10 років
Про це повідомляє пресслужба Державної служби геології та надр України.
"Родовище Академіка Шпака, на якому обліковані запаси нафти категорії С2 становлять 2730 тис .т, категорії С3 - 2006 тис. т та перспективні ресурси газу категорії С3 - 1640 млн кубометрів газу, Руновщинське родовище - запаси вільного газу категорії С2 - 507 млн кубометрів та категорії С3 – 483 млн кубометрів та Східно-Руновщинське родовище - запаси вільного газу категорії С2 - 349 млн кубометрів", - йдеться у повідомленні.
Торги по Будищансько-Чутівській ділянці відбудуться 31 серпня.
"Ми впевнені, що інвестиційна пропозиція Будищансько-Чутівської ділянки є цікавою для ринку і очікуємо, що торги по ній будуть запеклими та покажуть суттєве зростання початкової вартості лоту", - сказав голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.
Як повідомляв Укрінформ, Державна служба геології та надр анонсувала проведення 6 липня перших цьогоріч відкритих аукціонів, на які буде виставлено спецдозволи на нафтогазові ділянки.