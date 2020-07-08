В Україні знайшли найперспективнiшу вуглеводневу ділянку за 10 років

Український геологорозвідувальний інститут назвав Будищансько-Чутівську ділянку найперспективнішою інвестиційною пропозицією із вуглеводневими покладами за останні десять років. У межах цієї площі вже відкрито три родовища газу із запасами в понад 26 млн тонн умовного палива.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби геології та надр України.

"Родовище Академіка Шпака, на якому обліковані запаси нафти категорії С2 становлять 2730 тис .т, категорії С3 - 2006 тис. т та перспективні ресурси газу категорії С3 - 1640 млн кубометрів газу, Руновщинське родовище - запаси вільного газу категорії С2 - 507 млн кубометрів та категорії С3 – 483 млн кубометрів та Східно-Руновщинське родовище - запаси вільного газу категорії С2 - 349 млн кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Торги по Будищансько-Чутівській ділянці відбудуться 31 серпня.

"Ми впевнені, що інвестиційна пропозиція Будищансько-Чутівської ділянки є цікавою для ринку і очікуємо, що торги по ній будуть запеклими та покажуть суттєве зростання початкової вартості лоту", - сказав голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.

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Як повідомляв Укрінформ, Державна служба геології та надр анонсувала проведення 6 липня перших цьогоріч відкритих аукціонів, на які буде виставлено спецдозволи на нафтогазові ділянки.