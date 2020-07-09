Пасажиропотік в трьох аеропортах України становить лише 20% від торішнього

Пасажиропотік в аеропортах «Бориспіль», «Київ» та «Гостомель» у поточному році становить 9 тисяч пасажирів на добу, що складає 20% від минулорічних показників за аналогічних період.

Про це під час брифінгу щодо перетину кордону громадянами у період карантинних заходів через спалах COVID-19 заявив в.о. начальника ОКПП «Київ» Павло Матвійчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний момент пропускні операції, які здійснюються на ділянці відповідальності в пунктах пропуску «Бориспіль», «Київ», а також аеропорт «Гостомель», відрізняються від такого періоду минулого року в таких цифрах: минулого року це близько 35-40 тисяч пасажирів перетинало державний кордон України за добу, на даний момент перетин державного кордону в даних аеропортах складає всього 9 тисяч пасажирів, що становить близько 20% від минулорічних показників», - повідомив Матвійчук.

За його словами, наразі аеропорти повноцінно не запрацювали, оскільки багато країн не відкрили сполучення. Матвійчук також нагадав, що до пасажирів, які повертаються до України або прибувають з туристичною чи діловою метою, є низка вимог. Зокрема, в залежності від ситуації з коронавірусом в тих чи інших країнах і їх належності до «червоної» та «зеленої» зон, вимоги до перетину українського кордону відрізняються.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Так, громадяни, які прибувають з країн «зеленої» зони, проходять український кордон в загальному порядку та не мають жодних обмежень. У разі прибуття з країни «червоної зони» громадяни в обов’язковому порядку мають встановити додаток «Дій вдома» та пройти самоізоляцію чи обсервацію. Крім того, іноземні громадяни мають бути забезпечені страховими полісами встановленого зразка.

Інформуючи про ситуацію зі співвітчизниками, які були затримані в аеропорту Афін у Греції, Матвійчук відзначив, що відповідальність в даному випадку несуть самі пасажири.

«За даною ситуацією необхідно здійснювати контроль самим пасажирам. Потрібно моніторити ситуацію в інтернеті, вивчати питання, які країни відкриті для громадян України для поїздок. В даному випадку Афіни не були готові до прийому туристів і приймали тільки резидентів, тобто або своїх громадян, або іноземців, які мають посвідки на тимчасове або постійне проживання в даній країні», - відзначив прикордонник.

Як повідомлялося, 4 липня в аеропорту Афін затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Серед затриманих - двоє дітей 8 та 9 років. Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн. Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.

7 липня 12 українців, яких не впустили в Грецію і які перебували в аеропорту Афін, двома рейсами авіакомпанії Ryanair повернулись до України. Ще 4 громадян мали повернутися рейсом WizzAir.