Ціни на абрикоси залишаються на рівні минулого року

Станом на середину другого тижня липня українські абрикоси реалізовуються в середньому по 25 грн/кг, роком раніше гуртові ціни на ці кісточкові коливалися приблизно в тому ж ціновому діапазоні, що й сьогодні.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА).

"Сезон місцевих абрикосів цьогоріч в Україні розпочався в середньому на 8-10 днів пізніше, ніж у 2019-му, внаслідок несприятливих погодних умов. Низькі температури повітря та проливні дощі, які фіксувалися в більшості регіонів України у травні та червні затримали дозрівання не тільки абрикосів, але й інших кісточкових фруктів, включаючи черешню, персик та сливу. Більш того, цьогоріч виробники повідомляють про значне зниження врожаю кісточкових в результаті квітневих та травневих заморозків, а деякі фермери взагалі говорять по втрату 100% урожаю абрикосів. Відповідно, оператори ринку очікують, що ціни на абрикос протягом цього сезону утримаються на значно вищому рівні у порівнянні з показниками минулого року", - зазначили у профільній асоціації.

Однак, як зауважили в УПОА, складності для українських фермерів не закінчуються зниженням врожаю та затримкою сезону місцевих абрикосів. В Україні на сьогоднішній день катастрофічно низький рівень маркетингу.

«Сьогодні, в Україні не існує місцевих брендів абрикоса, які б реалізовували свою продукцію в індивідуальній упаковці через роздрібні мережі. Більш того, виробники майже не дивляться в бік інтенсивних технологій вирощування абрикосів, які не тільки є економічно вигіднішими, але й дозволяють вирощувати фрукти найвищої якості. Відповідно, сьогодні на ринку України переважає імпортна продукція, якість якої на порядок вища у порівнянні з українською. Тому не дивно, що споживачі віддають перевагу саме завезеному з інших країн абрикосу, і готові платити більше за якісну продукцію», – коментує ситуацію директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

Як повідомлялося, у 2019 році Україна імпортувала 7,4 тис. тонн абрикосів, на суму 5,9 млн доларів США. Основними країнами постачальники були Греція, Іспанія, Молдова, Узбекистан та Туреччина.