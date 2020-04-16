Стало відомо, які агрокультури найбільше постраждали від заморозків в Україні

Низькі нічні температури, заморозки значно нижче нуля протягом 10 днів і практично по всій території країни у поєднанні із посухою – це абсолютно аномальне явище для України.

Як наслідок, пошкодження зазнала низка агрокультур, повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, пише agronews.ua.

Хоча заморозки властиві для наших терен, але така тривалість – це не нормально для українських погодних умов, які негативно вплинули на агрокультури, – повідомляє експерт.

Як результат аномальних погодних умов, в окремих районах півдня та центру України, де нічні температури знижувалися до 10-15 градусів нижче нуля, загинули значні площі озимини. Це окремі господарства, але такий факт є. Також постраждали озимі у всіх областях країни.

Проблемою є ще в тому, що заморозками накрило озимі, які вже вступили у фазу виходу в трубку. Такі рослини наразі можуть виглядати нормально, але майбутній колос вже може бути пошкоджений.

Також від аномальних погодних умов постраждали: озимий ріпак, ячмінь, суниці, цвіт абрикосу. Ранніх абрикосів, персиків та всіх тих культур, які були в активній фазі цвітіння у період заморозків, може бути дуже мало цього року.

Особливо небезпечна ситуація склалася в Одеській області. Там пошкодження посівів та садів становлять найбільший відсоток серед інших регіонів України.