Петрашко анонсував запуск Експортно-кредитного агентства у липні

Запуск Експортно-кредитного агентства, що займатиметься страхуванням ризиків українських компаній-експортерів, відбудеться вже в липні. Тоді ж буде підписано перші договори.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Мінекономіки повноцінно перезапускає Експортно-кредитне агентство, яке з цього місяця почне підписувати перші договори по страхуванню ризиків українських компаній-експортерів», - сказав Петрашко.

За його словами, це вже створений інститут.

«ЕКА - це вже створений інститут. Ми зараз його повноцінно запускаємо. Об’єми коштів у ЕКА дозволять поки що тільки тестовий запуск. В цьому місяці має бути підписаний перший договір зі страхування українських підприємств з країнами Африки, де є ризики», - зазначив Петрашко.

Він додав, що нині Агентство має 200 млн грн статутного капіталу, але це сума, що надалі буде обговорюватись.

«Зараз поки мова йде про страхування ризиків українських компаній при поставках на інші ринки, але де кредити дають українські банки. Сподіваюсь, до кінця 2021 року ми вийдемо на концепцію, і вже з 2022 року будемо робити розширені проєкти», - зауважив міністр.

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Як повідомлялось, у лютому 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про утворення ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”; було затверджено його установчі документи (статут, положення про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію, порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради).

Юридичну особу ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” зареєстровано у листопаді того ж року. Також було сформовано статутний капітал у сумі 200 млн гривень та здійснювалися заходи для приватного розміщення першого випуску акцій ЕКА.