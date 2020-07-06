Рада з фінстабільності затвердила плани роботи держбанків із непрацюючими кредитами
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Представники банків презентували оперативні плани зниження обсягів NPL протягом наступних трьох років. За підсумками розгляду питання Рада з фінансової стабільності надала свої пропозиції та зауваження й затвердила презентовані плани з умовою врахування банками озвучених пропозицій", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зауважують, що затвердження планів роботи держбанків зі зниження NPL означає виконання одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.
Також Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення про невідкладне створення робочої групи, щоб напрацювати план дій для мінімізації можливих ризиків, що можуть виникнути у разі визнання Конституційним судом України неконституційним Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (за конституційним поданням Верховного Суду України №4/1868(15). До складу робочої групи увійшли представники Національного банку України, Міністерства фінансів України і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік обсяг проблемних кредитів (NPL) в українських банках вперше за останні роки знизився нижче рівня 50%. Проте частка NPL банківської системи все ще залишається досить високою, станом на 1 січня 2020 року 531 млрд грн або 48,4% (-4,5 в. п. за 2019 рік) кредитного портфелю банківської системи.
У державних банках обсяг NPL за 2019 рік скоротився на 40 млрд грн, а їхня частка в кредитному портфелі зменшилась на 4,4 в.п. до 63,5%.
Перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова зазначила, що мета НБУ- знизити рівень непрацюючих активів до 10% до 2025 року.