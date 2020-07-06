Рада з фінстабільності затвердила плани роботи держбанків із непрацюючими кредитами

Рада з фінансової стабільності затвердила плани роботи державних банків зі зниження обсягу непрацюючих кредитів (NPL).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Представники банків презентували оперативні плани зниження обсягів NPL протягом наступних трьох років. За підсумками розгляду питання Рада з фінансової стабільності надала свої пропозиції та зауваження й затвердила презентовані плани з умовою врахування банками озвучених пропозицій", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважують, що затвердження планів роботи держбанків зі зниження NPL означає виконання одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.

Також Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення про невідкладне створення робочої групи, щоб напрацювати план дій для мінімізації можливих ризиків, що можуть виникнути у разі визнання Конституційним судом України неконституційним Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (за конституційним поданням Верховного Суду України №4/1868(15). До складу робочої групи увійшли представники Національного банку України, Міністерства фінансів України і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік обсяг проблемних кредитів (NPL) в українських банках вперше за останні роки знизився нижче рівня 50%. Проте частка NPL банківської системи все ще залишається досить високою, станом на 1 січня 2020 року 531 млрд грн або 48,4% (-4,5 в. п. за 2019 рік) кредитного портфелю банківської системи.

У державних банках обсяг NPL за 2019 рік скоротився на 40 млрд грн, а їхня частка в кредитному портфелі зменшилась на 4,4 в.п. до 63,5%.

Перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова зазначила, що мета НБУ- знизити рівень непрацюючих активів до 10% до 2025 року.