Мінрегіон оновив перелік стандартів для промисловості будматеріалів

У Міністерстві розвитку громад та територій України затвердили оновлений перелік стандартів щодо промисловості будівельних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов підписав наказ Мінрегіону «Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що перелік затверджено відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та постанови Кабінету міністрів України «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання».

Згідно з законодавством, будівельні вироби мають відповідати основним вимогам, визначеним у Технічному регламенті щодо споруд, в яких вони застосовуються, зокрема, національним стандартам ДСТУ і гармонізованими європейськими ДСТУ Б EN, будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності. Лише такі вироби можуть вільно продаватись та використовуватись у будівництві на території України.

Як повідомлялось, востаннє Перелік національних стандартів щодо відповідності будівельних виробів вимогам Технічного регламенту оновлювався у 2015 році.