Результати не дуже позитивні: Мінрегіон перевірив десять об'єктів «Великого будівництва»

Створена Міністерством розвитку громад та територій інспекційна група перевірила у межах проєкту «Велике будівництво» 10 об'єктів у двох областях, і результати не дуже позитивні.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Facebook.

"...Міністерством розвитку громад та територій України створено спеціальну інспекційну групу, яка минулого тижня провела перевірку десяти об’єктів програми «Велике будівництво» в двох областях. Перші результати не дуже позитивні", - написав Чернишов.

Він додав, що оцінка здійснювалася за такими критеріями, як відповідність державним будівельним нормам, зокрема в частині безпеки експлуатації, інклюзивності, та стандартам розвитку соціальної інфраструктури. Спеціалісти групи також оцінюють дотримання термінів закінчення будівельних робіт і запланованих дат відкриття.

Міністр також зауважив, що якість і терміни виконання будівельних робіт у кожній області стануть основою для оцінки ефективності голів облдержадміністрацій.

Він наголосив, що програма Президента «Велике будівництво» — масштабний та амбітний проєкт, мета якого — покращити життя кожного громадянина. Тож якість побудованих і реконструйованих об’єктів і терміни виконання робіт мають бути під жорстким контролем.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

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