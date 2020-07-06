Скасувати сплату ЄСВ та ПДФО для авіагалузі неможливо - роз'яснення Мінфіну

Пропозицію щодо тимчасового скасування сплати внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) для суб'єктів господарювання авіаційної галузі неможливо підтримати, оскільки це спричинить зростання дефіциту Пенсійного Фонду та фондів соцстрахування.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства фінансів, яке Укрінформу надало Мінінфраструктури у відповідь на запит щодо підтримки авіаційної галузі.

"Ураховуючи, що тимчасове скасування єдиного внеску призведе до зростання дефіциту бюджетів Пенсійного Фонду України та фондів соціального страхування, що потребуватиме значних джерел покриття витрат Державного бюджету України, і в свою чергу призведе до порушення термінів виплат та винекнення заборгованості з пенсій та інших соціальних виплат населенню, зазначена пропозиція ( щодо звільнення від сплати ЄСВ суб'єктів господарювання авіаційної галузі - ред.) не може бути підтримана", - йдеться у роз'ясненні.

Крім того Мінфін роз'яснив, що аналогічно представників авіагалузі в Україні неможливо звільнити від сплати податку на доходи фізичних осіб, оскільки він є одним із основних бюджетоутворюючих джерел надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів, за рахунок яких здійсюються видатки на економічний та соціальний розвиток громад.

Ці роз'яснення Міністерство інфраструктури отримало від Мінфіну у травні та червні цього року.

Як повідомлялося раніше, Міністерство інфраструктури передало Кабміну на розгляд пропозиції підтримки авіаційної галузі України, яка опинилась в складному становищі через припинення регулярного авіасполучення в рамках карантинних заходів.

Також повідомлялося, що у зв’язку з падінням пасажиропотоку та доходів міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» заявили про вимушене скорочення працівників. Зокрема у «Борисполі» планують цього року скорочення працівників на 700 осіб, а в аеропорті «Київ» - половину співробітників.

18 червня представники українського авіаційного ринку звернулися до влади за підтримкою у зв'язку зі складним становищем авіації через припинення пасажирських перевезень у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

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Як відомо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення. Внутрішнє авіасполучення відновилося 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.