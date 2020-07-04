Шмигаль обіцяє знищувати тіньові схеми в податковій та на митниці

Червневі надходження до держбюджету склали майже 113 мільярдів гривень.

Про це в суботу, 4 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Це на 5,5% більше, ніж ми очікували. Ці цифри говорять про одну дуже важливу річ: почалася ефективна робота і ефективна боротьба зі схемами. Уже другий місяць поспіль з початку року ми бачимо, що держбюджет виконується", - зазначив він.

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Прем'єр процитував міністра фінансів Сергія Марченка, який назвав великі надходження з боку податкових органів за червень результатом боротьби з тіньовими схемами та скрутками.

"Обіцяю, це тільки початок. Ми будемо і надалі знищувати тіньові схеми і в податковій, і на митниці", - резюмував Шмигаль.

Як повідомлялося, в червні в загальний фонд держбюджету надійшло 112,9 мільярда гривень, що склало 105,4% від планового розпису міністерства фінансів. В цілому за півроку розпис доходів загального фонду держбюджету виконаний на 92,1%.