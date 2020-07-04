На Одеському припортовому зарплата зросла на 44% - Зеленський

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками місцевого бізнесу.

Зустріч відбувалася в адміністративній будівлі ПАТ «Одеський припортовий завод», повідомляє сайт Президента.

«Я вперше на Одеському припортовому заводі. Завжди хотів побачити, що це таке. Бачу, що завод у прекрасному стані. Хотілося б вірити, що ви на цьому не будете зупинятися. Збільшення на 44% зарплати. Збільшилася кількість робочих місць. Але я знаю, що ваш потенціал вищий, бо колись тут працювало чотири з половиною тисячі людей, а зараз – три тисячі. Тобто є великий потенціал повернення наших фахівців», – сказав Зеленський, звертаючись до керівництва ОПЗ.

Директор ПАТ «Одеський припортовий завод» Микола Синиця зазначив, що візитів Президента країни на ОПЗ не було з початку 2000-х років.

Від імені трудового колективу він подякував Президенту за увагу до підприємства.

За словами Синиці, на підприємстві почався капітальний ремонт виробничих потужностей, відбувається електронна трансформація, погашаються борги перед НАК «Нафтогаз України», вперше за останні п'ять років відновилося перевантаження на експорт хімічної продукції українських виробників, яка надходить на завод залізницею. Завдяки цьому на підприємство почали повертатися кваліфіковані кадри.

Виконувач обов’язків голови Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький розповів Президенту про підготовку до передачі в концесію пасажирського комплексу Одеського морського порту, до якого входять готельний комплекс «Одеса», концертно-виставковий зал, причали та морський вокзал. Уже видано наказ Міністерства інфраструктури щодо початку цієї процедури.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що IFC (International Finance Corporation. – Ред.) спільно з ЄБРР розробляють техніко-економічне обґрунтування проєкту концесії поромної переправи в порту Чорноморськ.

Під час зустрічі також порушувалися питання туристичного розвитку регіону, допомоги в роботі морським портам. Зеленський погодився з пропозицією провести ще одну зустріч з представниками галузі, щоб більш предметно обговорити проблемні питання.

«Щоб ви це підготували, й ми зустрілися. Я із задоволенням (зустрінуся. – ред.). Думаю, що впродовж місяця можемо в Києві, якщо зручно», – сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області, у ході якої, зокрема, взяв участь у відкритті реконструйованого стадіону школи № 1 міста Южного.

Фото: Офіс Президента