За тиждень можуть призначити віцепрем’єра з промислової політики – Зеленський

Кандидатура на посаду віцепрем'єр-міністра з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу може бути визначена вже за тиждень.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу в межах робочої поїздки до Одеської області, інформує пресслужба Офісу Президента.

Під час зустрічі з підприємцями глава держави наголосив, що збереження робочих місць і розвиток українських підприємств – це один з пріоритетів влади.

"Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віцепрем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру", – зауважив Президент.

За його словам, розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України.

"Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою", – наголосив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня заявив, що в уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу, наразі підбирається кандидатура.

Секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.