Виробництво Boeing 747 буде припинено – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із планами компанії.
«Boeing Co. ще не оголосили про це своїм співробітникам, але компанія припинить виробництво лайнерів моделі 747» , - йдеться у повідомленні.
За словами співрозмовників, останній літак Boeing 747-8 буде побудований за два роки на заводі в американському Сіетлі.
Як зазначається, попри популярність лайнерів типу 747 серед пасажирів, ці літаки не були достатньо затребувані в комерційному плані. Саме тому авіакомпанії переключилися на літаки з двома двигунами для польотів на великі відстані.
Крім того, пандемія коронавірусу також значно ускладнила продажі останніх складених Boeing 747-8.
Компанія Boeing розпочала виготовляти лайнери типу 747 ще у 1970 році.
За даними аналітиків, починаючи з 2016 року компанія втрачала по майже 40 мільйонів доларів США на кожному лайнері 747, коли скоротила виробництво до шести літаків на рік.