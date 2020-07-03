Виробництво Boeing 747 буде припинено – Bloomberg

Компанія Boeing Co. через два роки припинить виробництво лайнерів Boeing 747.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із планами компанії.

«Boeing Co. ще не оголосили про це своїм співробітникам, але компанія припинить виробництво лайнерів моделі 747» , - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, останній літак Boeing 747-8 буде побудований за два роки на заводі в американському Сіетлі.

Як зазначається, попри популярність лайнерів типу 747 серед пасажирів, ці літаки не були достатньо затребувані в комерційному плані. Саме тому авіакомпанії переключилися на літаки з двома двигунами для польотів на великі відстані.

Крім того, пандемія коронавірусу також значно ускладнила продажі останніх складених Boeing 747-8.

Компанія Boeing розпочала виготовляти лайнери типу 747 ще у 1970 році.

За даними аналітиків, починаючи з 2016 року компанія втрачала по майже 40 мільйонів доларів США на кожному лайнері 747, коли скоротила виробництво до шести літаків на рік.