Норвезька авіакомпанія розриває контракт із Boeing на $10,6 мільярда

Норвезький авіаоператор Norwegian Air заявив про розрив масштабної угоди на суму в $10,6 млрд із Boeing.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Авіакомпанія Norwegian Air повідомила американській корпорації Boeing про розрив угоди про купівлю 97 літаків на суму в 10,6 млрд доларів. У рамках контракту Norwegian Air мала отримати 92 літаки Boeing 737 Max, п'ять літаків Boeing 787 Dreamliner і послуги з їх обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія, яка проводить реструктуризацію після скасування рейсів у зв'язку з пандемією коронавірусу, також подала судовий позов про повернення грошей, заплачених за непоставлені літаки.

Окрім того, Norwegian Air хоче отримати від Boeing компенсацію за припинення польотів літаків сімейства Max після катастрофи літака Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines під Аддис-Абебою.

Як повідомлялося, в березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії всього через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

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Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф - проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX. Авіакомпанії почали відмовлятися від уже укладених з Boeing контрактів на поставку цього типу літаків, що на руку головному конкурентові Boeing - компанії Airbus.

Фото: Simon Dawson/Bloomberg