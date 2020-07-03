Товарообіг між Україною та Бразилією зріс на 21,5%

За 2019 рік товарообіг між Україною та Бразилія збільшився на 21,5% у порівнянні із 2018 роком.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії Ростислав Троненко в інтерв’ю Укрінформу.

«У 2019 році двосторонній товарообіг з Бразилією зріс на 21,5% і становив 300 млн доларів США. Український експорт зріс майже на 65%, а бразильський імпорт – на 11,8%», - сказав Троненко.

За його словами, українські підприємства експортували до Бразилії лікарські засоби, зокрема інсулін, продукцію металургійної, борошномельно-круп’яної промисловості, текстильні матеріали. Натомість у структурі бразильського експорту в Україну переважали тютюн, засоби наземного транспорту, крім залізничного, чорні метали, харчові продукти, фармацевтична продукція, кава.

«Безумовно, у 2020 році пандемія внесе свої негативні корективи в зовнішню торгівлю з Бразилією. Проте загалом є потенціал для збільшення нашого експорту до Бразилії, у тому числі металургійної продукції та сталевих труб, шин для автомобілів, мінеральних добрив, фармацевтичної продукції, над чим ми зараз і працюємо», - сказав посол.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Президент України Володимир Зеленський у Токіо зустрічався із Президентом Бразилії Жаїром Болсонару та обговорив можливості збільшення товарообігу між країнами та співпрацю в космічній галузі.