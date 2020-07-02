В ЄС створили нову систему миттєвого переказу коштів

Шістнадцять фінансових установ з п'яти країн Євроспільноти заявили про створення нової системи миттєвого переказу платежів.

Про це повідомляє іспанська міжнародна фінансова група BBVA.

"Сьогодні група з 16 найбільших європейських банків з п’яти країн (Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія) проклала шлях для подальшого запровадження Європейської платіжної ініціативи (EPI)", - йдеться у повідомленні.

Система призначена для здійснення миттєвих платежів, включно з переказами з картки на картку (P2P).

Автори ідеї зазначають, що система стане "новим стандартом платежів для європейських споживачів і комерсантів за всіма типами трансакцій".

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З допомогою нової системи планується проводити платежі у торговельних закладах та зняття готівки, а також міжнародні перекази.

Також автори додають, що необхідність такої системи засвідчила криза, пов'язана з коронавірусом.

Як зазначається, система, побудована в межах EPI, дозволить зняти деякі обмеження, зміцнити єдиний ринок та європейську цифрову стратегію.