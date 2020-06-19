Система електронних платежів Нацбанку запрацює у новому режимі

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України запрацює у режимі 23/7 із 3 серпня.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) переходить на розширений регламент роботи з 03 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що система буде доступною для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7). Така новація дасть можливість проводити чутливі до часу платежі, а також сприятиме розширенню доступу клієнтів до фінансових послуг та зростанню частки безготівкових розрахунків, наголосив регулятор.

Відповідне рішення №408 від 18 червня 2020 року ухвалило Правління Національного банку України.

Як повідомлялось, попередньо старт роботи СЕП у режимі 23/7 планувався через 30 календарних днів після завершення карантину. Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу СЕП на цілодобовий режим.

Проте на сьогодні в Україні запроваджено адаптивну модель карантину. Тому Нацбанк встановив конкретний термін запровадження роботи СЕП у режимі 23/7, щоб учасники системи могли прогнозувати та оптимально планувати свою діяльність.

Водночас виконання банками міжбанківського переказу коштів через СЕП у режимі 23/7 є добровільною опцією, нагадали у НБУ. Банки самостійно прийматимуть рішення про час початку та завершення роботи в СЕП з огляду на власні потреби та потреби своїх клієнтів.