НБУ минулого тижня надав рефінансування 10 банкам на 2,2 мільярда

Національний банк України на минулому тижні надав 10 банкам понад 2,2 млрд грн довгострокового рефінансування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"На минулому тижні Національний банк знизив облікову ставку до рекордно низького рівня у 6%, а також надав 10 банкам за результатами чергового тендеру понад 2,2 млрд грн довгострокового рефінансування для підтримки економіки", - йдеться в повідомленні.

Цього тижня заплановане укладання першого валютного свопу з Європейським банком реконструкції та розвитку. Операції своп із Національним банком відкривають ЄБРР доступ до гривневого ресурсу, який буде використано для кредитування українських підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на період із 30 квітня до 30 червня 2020 року установив графік тендерів із підтримання ліквідності банків строком до 90 днів, а також із надання довгострокового рефінансування на 1-5 років.

Із 8 травня було запущено ще один новий інструмент НБУ – довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років. Цей інструмент буде особливо актуальним для тих банків, які планують довгострокові інвестиції та кредити.

Рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.