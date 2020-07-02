Укренерго сплатило до бюджету 559 мільйонів дивідендів за 2019 рік

ПрАТ НЕК "Укренерго" сплатило до Державного бюджету України за результатами минулого року 559,229 млн грн дивідендів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

"ПрАТ НЕК "Укренерго" за результатами 2019 року сплатило до Державного бюджету 559,229 млн грн дивідендів. Відповідно до чинного законодавства компанія сплачує до державного бюджету дивіденди за ставкою 30% від фактичного показника чистого прибутку", - пояснили в "Укренерго".

Загальна сума, на яку "Укренерго" поповнило держбюджет за підсумками 2019 року становить 4,081 млрд грн. До неї входять: 498 млн грн відрахувань частини чистого прибутку (за період року до перетворення на ПрАТ); 985 млн грн податку на прибуток; 1,548 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ); 490 млн грн інших податків разом з єдиним соціальним внеском.

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Як повідомлялося, 27 березня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на 2019 рік. План передбачав: доходи у сумі 7 552, 3 млн грн, витрати у сумі 5 193,6 млн грн, виплати на користь держави у розмірі 2 044,9 млн грн.