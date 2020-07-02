Шмигаль та посол Казахстану обговорили торгово-економічну співпрацю

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим торгово-економічне співробітництво країн.

Про це інформує Урядовий портал 2 липня.

"У четвер, 2 липня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим... Сторони порушили питання торгово-економічного співробітництва між Україною та Казахстаном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глава уряду висловив сподівання, що 14-те засідання Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва відбудеться найближчим часом.

«Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці. Наш пріоритет — знайти нові шляхи подолання негативних тенденцій у двосторонній торгівлі», — наголосив Шмигаль.

Шмигаль також додав, що підтримує розвиток транскаспійського міжнародного транспортного маршруту.

Зі свого боку Дархан Калетаєв зазначив, що Казахстан зацікавлений брати участь в інвестиційних проєктах в Україні.

У зустрічі також взяв участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.