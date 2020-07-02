Україна скасувала розміщення євробондів на $1,75 мільярда - ЗМІ

Міністерство фінансів України скасувало новий випуск євробондів з погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.

Про це повідомляє служба новин Лондонської біржі, передає Market News.

«У світлі нещодавніх новин Україна, яка представлена Міністерством фінансів України, вирішила не пропонувати євробонди з погашенням у 2033 році на суму 1,75 мільярда доларів США», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 1 липня, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Глава держави Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.

Смолій був призначений на посаду голови НБУ у березні 2018 року.

У Міжнародному валютному фонді наголосили, що після відставки Смолія незалежність НБУ має бути забезпечена і його наступником.