Мінфін повідомив про цьогорічні запозичення до загального фонду держбюджету

За січень-червень 2020 року запозичення до загального фонду державного бюджету становили 259,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2020 року становили 259,5 млрд грн, або 99,9% від запланованих на цей період",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 153,6 млрд грн (99,9% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті 61,7 млрд грн (1,6 млрд дол. США та 0,3 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 105,8 млрд грн (100% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних; 1,350 млрд грн (50 млн дол. США) – кошти позики МБРР в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Отримано також 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) кредиту МВФ за програмою Stand-by-2020 та 15 млрд грн (500 млн євро) - це надходження коштів у межах позики з макрофінансової допомоги ЄС.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2020 року становили 156,2 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування – 61,4 млрд грн (89,7% плану).