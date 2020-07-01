Мінфін залучив до бюджету 1,27 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня залучило до державного бюджету понад 1,27 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"На аукціонах 30 червня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу від 3-х місяців до 3-х років. <...> Загалом, за підсумками аукціону, до державного бюджету залучено 1,272 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, порівняно з минулим тижнем, зросла середньозважена дохідність тільки облігацій з 6-місячним терміном обігу (на 3 б.п - до 7,74%), водночас дохідність відсікання залишилась незмінною.

Середньозважена дохідність за тримісячними паперами склала 7,24%. Ставки за дворічними та трирічними інструментами залишились на попередньому рівні (10,39% та 10,47% відповідно). За цими ОВДП залучено 249 млн грн та 5 млн грн відповідно.

Найбільший попит спостерігався на державні облігації з терміном обігу три та шість місяців. Обсяг залучених до державного бюджету коштів за цими інструментами склав 534 млн грн та 485 млн грн відповідно.

Читайте також: У травні Мінфін залучив рекордний обсяг фінансів у національній валюті

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 23 червня залучило до державного бюджету понад 6,2 млрд грн.