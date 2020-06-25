У травні Мінфін залучив рекордний обсяг фінансів у національній валюті

У травні 2020 року Міністерство фінансів провело всі чотири заплановані аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за підсумками яких до державного бюджету було залучено 51,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Активність інвесторів на внутрішньому ринку капіталу відновлюється. В травні 2020 року Міністерство фінансів успішно провело всі чотири заплановані аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено 51,6 млрд гривень. За результатами аукціонів в травні було залучено рекордний обсяг фінансових ресурсів в національній валюті – 41,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

На фоні зростання попиту, стабілізації економічної ситуації, середньозважена дохідність за ОВДП зменшилась: за тримісячними ОВДП – з 11,26% на початку травня до 10,19% на кінець місяця; за шестимісячними – до 10,33% річних.

У звітному періоді інвесторам лише одного разу пропонувались номіновані в іноземній валюті облігації. За підсумками аукціону, який відбувся 19 травня, від розміщення шестимісячних облігацій було залучено 368,8 млн доларів (еквівалент 9,8 млрд грн). Також у травні Мінфін погасив другий випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантії США. Загальна сума платежу перевищила 1 млрд доларів. Завдяки проведеному в 2017 році репрофайлингу ОВДП, які знаходяться в портфелі Національного банку, на ОВДП, прив'язані до інфляції, Мінфін суттєво економить на обслуговуванні цих ОВДП. Так, ставка купону за облігаціями, які знаходяться в портфелі НБУ на загальну суму 145,2 млрд грн, у звітному періоді становила 4,5% річних порівняно зі ставкою 12,6%, яка була до репрофайлінгу.

Загалом за звітний період видатки на погашення державного боргу становили 43,2 млрд грн, а на обслуговування – 12,7 млрд грн. Коливання на валютному ринку в травні були мінімальними (за даними НБУ гривня по відношенню до долара США зміцнилась на 0,3%). Відповідно, вплив на стан державного боргу був незначним. Сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті за травень зріс на 0,59%, до 2 209,46 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,83%, до 82,12 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-квітень 2020 року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 108 млрд грн, або 84,1% від запланованої на цей період суми. Від розміщення ОВДП було залучено 73,8 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд грн (66% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних. При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2020 року становили близько 71,3 млрд грн (81,8% від плану), платежі з обслуговування – 41,1 млрд грн (94,2% від плану).