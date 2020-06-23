Мінфін продав держоблігацій іще на 6,2 мільярда

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 23 червня залучило до державного бюджету понад 6,2 млрд грн. Ставки за всіма інструментами ОВДП знову знижено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"На аукціонах 23 червня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу від 3-х місяців до 3-х років. <...> Найбільший попит спостерігався на державні облігації з терміном обігу один та два роки. Обсяг залучених до державного бюджету коштів за цими інструментами склав 3,8 млрд грн та 1,1 млрд грн відповідно", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за підсумками аукціону до держбюджету залучено 6,22 млрд грн.

У Мінфіні наголосили, що вартість залучень знову знизилася.

"Найбільш відчутне зменшення дохідності відбулось за інструментами, які Мінфін не розміщував тиждень тому, а саме, за 12-місячними та 9-місячними облігаціями – на 100 базисних пунктів та на 80 б. п. відповідно.

При цьому середньозважена дохідність за короткостроковими інструментами зменшилась до рекордно низького рівня – 7,24% за тримісячними паперами і 7,71% - за шестимісячними.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 16 червня залучило до державного бюджету понад 1,9 млрд грн.

Фото: НБУ