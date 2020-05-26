Держборг у квітні зменшився у гривні та зріс у доларах – Мінфін

Державний та гарантований державою борг України у квітня в еквіваленті в національній валюті зменшився на 2,7% до 2 196 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 1,3% до 81,4 млрд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За квітень 2020 року державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 2,7% до 2 196 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 1,3% до 81,4 млрд доларів США", - йдеться в повідомленні.

Традиційно, ключовим фактором випливу на стан державного боргу були коливання на валютному ринку. За даними Національного банку ревальвація гривні по відношенню до дол. США у квітні 2020 року склала 4,04%.

Активність інвесторів в умовах світової пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії світової економіки була не високою. З чотирьох аукціонів, запланованих Мінфіном на квітень, фактично проведено було лише один. За підсумками аукціонів 28 квітня на фінансування державного бюджету було залучено 9,8 млрд гривень.

Завдяки сформованому достатньому запасу фінансової ліквідності, Мінфін комфортно пройшов період несприятливої кон’юнктури ринку на внутрішньому ринку капіталу, вчасно та в повному обсязі виконуючи свої фінансові зобов’язання.

Більше половини залучених коштів – облігації державної внутрішньої позики номіновані в гривні. Середньозважена ставка дохідності за тримісячними паперами склала 11,24%, а сума залучених ресурсів – понад 5,3 млрд грн. Ще близько 4,5 млрд грн державний бюджет отримав від розміщення шести та восьмимісячних облігацій, номінованих в доларах США. Середньозважена ставка дохідності за цими паперами склала 3,29% та 3,5% відповідно.

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Міністерством фінансів у звітному періоді було здійснено виплати 9,9 млрд грн з погашення державного боргу та 9 млрд грн з обслуговування.

З метою забезпечення стабільності державних фінансів серед зовнішніх джерел фінансування пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті у національній валюті зріс на 10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в іноземній валюті - зменшився на 3,6% до 80,38 млрд дол. США.