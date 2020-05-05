Мінфін продав держоблігацій іще на 10 мільярдів

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 травня 2020 року залучило до державного бюджету 10,017 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Facebook.

"На аукціоні 5 травня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам номіновані в національній валюті цінні папери з терміном обігу 3 місяці. За підсумками аукціону до державного бюджету було залучено 10 017 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середньозважена ставка дохідності за тримісячними внутрішніми облігаціями становить 11,26%.

Як повідомляв Укрінформ, у січні - квітні 2020 року від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету всього залучено 73,8 млрд грн (97% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд грн (1,2 млрд дол. США та 0,3 млрд євро).

Фото: НБУ