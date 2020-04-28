Держборг України зріс у гривні, а в доларах зменшився

У березні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті у національній валюті зріс на 10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в іноземній валюті - зменшився на 3,6% до 80,38 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу України. За даними Національного банку девальвація гривні по відношенню до дол. США в березні 2020 року склала 12,4%. На цьому фоні, у березні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зріс на 10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зменшився на 3,6% до 80,38 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Оголошення пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії світової економіки не могли не позначитись на активності інвесторів на ринку капіталів. У березні Міністерство фінансів з п’яти запланованих провело три аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких на фінансування державного бюджету було залучено 33 млрд гривень.

Кошти залучались переважно в іноземній валюті, але за низькими ставками. На останньому аукціоні, який відбувся 24 березня, середньозважені ставки дохідності за номінованими в дол. США та євро ОВДП з терміном обігу 3 місяці та 1,2 роки становили 3% та 2,22% відповідно. Дохідність шестимісячних облігацій, номінованих у гривні на аукціоні 3 березня склала 9,9%.

За звітний період витрати з погашення державного боргу становили 9,6 млрд грн, у тому числі Україна погасила кредит у розмірі 200 млн канадських доларів (141,8 млн дол. США), який був виданий Канадською експортною агенцією в 2015 році. Кредит було залучено строком на 5 років за ставкою 1,43% для стабілізації економіки України.

Видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу становили 20,1 млрд гривень.

З метою забезпечення стабільності державних фінансів серед зовнішніх джерел фінансування пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.