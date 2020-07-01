“Слуга народу” звернеться до генпрокурора щодо зняття обмежень із заводу “Океан”

Народні депутати з фракції партії “Слуга народу” мають намір звернутися до генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо зняття обмежень із суднобудівного заводу “Океан”.

Про це заявив голова фракції Давид Арахамія на брифінгу 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На заводі складна ситуація. Ми як депутати хочемо розібратися в ситуації. Але ми жодним чином не втручатимемось у діяльність правоохоронних органів — хочемо, щоб вони провели незалежне розслідування. Ми будемо звертатися до генерального прокурора з проханням не завдавати шкоди репутації будівників, тому що репутація дуже важлива в цьому бізнесі, а вони вже втратили декілька іноземних замовлень. Хочемо, щоб зняли всі обмеження на компанію саму, щоб компанія продовжувала працювати в штатному режимі, а слідство нехай розбирається і доходить певних висновків,” — зазначив Арахамія.

Водночас він спростував поширену у ЗМІ інформацію щодо нібито демонтажу заарештованого майна заводу "Океан".

“Ми, депутати від партії “Слуга народу”, які представляють Миколаївську область, поїхали на завод і на власні очі пересвідчились, що там є верстати, що там багато устаткування, яке зараз купується, що переобладнуються всі цехи, щоб ремонтувати кораблі. По-друге, враховуючи, що зараз суднобудівних замовлень не так багато, то фактично на заводі перепрофілювалися на будівництво опор для мостів”, — заявив політик.

Арахамія додав, що депутати поспілкувалися з трудовим колективом, і "через інформаційну атаку зараз дуже багато високопрофесійних людей, які працюють на заводі, хочуть виїжджати з країни".

Як повідомляв Укрінформ, за поданням Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва 13 січня 2020 року накладено арешт на цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Господарський суд Миколаївської області 14 лютого визнав законним проведення аукціону з продажу майнового комплексу ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

3 грудня 2018 року "Океан", який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень, його новим власником став керівник миколаївського ТОВ "Торговий дім "Аннона" Ігор Волошин. Новий власник погасив майже 100 мільйонів гривень боргів по зарплаті і почав відроджувати виробництво.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на будуванні та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвезько-російської компанії "Вадан Ярдс Груп АС".