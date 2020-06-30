Аеропорт "Київ" скорочує половину співробітників

"Керівництво Міжнародного аеропорту "Київ" змушене скоротити половину своїх співробітників, аби врятувати підприємство від банкрутства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеропорт розпочинає поетапне скорочення своїх співробітників на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що має наслідком різке падіння авіаперевезень та зниження пасажиропотоку.

"Накопичення проблем супроводжувалося і відсутністю будь-якої реакції та допомоги від уряду, профільного міністерства, а також влади Києва. Нагадаємо, що керівництво Міжнародного аеропорту "Київ" постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і немає", - додають в аеропорту.

Генеральний директор компанії "МАСТЕР-АВІА" Олег Левченко на зборах колективу аеропорту заявив, що в аеропорті прогнозують повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікують повернення до докарантинного рівня лише за кілька років.

"Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі. Аеропорт "Київ" об'єднує тисячі фахівців, які розвивають авіацію, на їх професійну підготовку витрачається не лише багато часу, але і значні кошти. Із сумом доведеться прощатися з кожним з них, адже у нас сформувалася відмінна команда", - зазначив Левченко.

Також повідомляється, що загалом в аеропорту на двох підприємствах - КП МА "Київ" і ТОВ "МАСТЕР-АВІА" працює близько 2 тисяч осіб, у суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще 8 тисяч співробітників.

"Аеропорт "Київ" - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, це майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів на рік. Це другий за кількістю відрахувань до бюджету Києва платник податків серед комунальних підприємств міста. Це улюблена робота для тисяч людей, візитівка і гордість столиці", - наголошується в повідомленні.

Крім того, звертають увагу, що банкрутство аеропорту "Київ" буде мати катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в цілому.

На даний момент кожен підрозділ аеропорту "Київ" вирішує, кого із співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Укрінформ звернувся із запитом щодо цієї ситуації до Міністерства інфраструктури і київської влади.

Як повідомлялося, у травні цього року Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) просив Президента, Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва про підтримку та фінансову допомогу для недопущення припинення діяльності через карантинні обмеження.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було, зокрема, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.