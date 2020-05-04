Аеропорт "Київ" просить Президента про підтримку та фінансову допомогу
Текст звернення опубліковано на сайті аеропорту.
"Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до Президента України, Прем’єр-міністра, Міністра інфраструктури України та мера Києва. В зверненнях йдеться не тільки про необхідність підтримки підприємства, а й недопущення припинення діяльності одного з найбільших та найважливіших аеропортів України", - зазначили в "Києві".
У зверненні мовиться, що з 17 березня аеропорт та ТОВ "МАСТЕР-АВІА", яке здійснює там свою діяльність, працюють у надзвичайних умовах.
Керівництво летовища підкреслило, що незважаючи на встановлений карантин та відсутність авіасполучення, міжнародний аеропорт не може бути тимчасово законсервованим.
"Існує необхідність і надалі утримувати його та забезпечувати діяльність аеропорту як складової частини міської та загальнодержавної транспортної інфраструктури. Забезпечення діяльності аеропорту – це не лише соціально-економічне завдання, а й один із елементів підтримки належного рівня національної безпеки України", - наголошується у зверненні.
В аеропорті просять глав держави та уряду, а також міністра інфраструктури й мера Києва надати безповоротну фінансову допомогу в сумі 22 мільйони гривень на місяць для виплати заробітної плати співробітникам та підтримки летовища й аеропорту в робочому стані на період зупинки роботи підприємства і закінчення карантину до досягнення пасажиропотоку 20 000 пасажирів на виліт в місяць.
Також закликають очільника держави, профільного міністерства й столиці усунути будь-які обмеження для аеропорту «Київ» у частині виконання рейсів на період призупинення польотів та нагадують, що "зараз преференції на виконання польотів транспортної, бізнес-авіації та евакуаційних рейсів надані виключно аеропорту Бориспіль".
Крім того, у зверненні керівництво аеропорту просить допомогти в рефінансуванні кредиту в сумі 28 мільйонів доларів США під мінімальний відсоток і з довгостроковим терміном погашення; надати цільову субсидію в розмірі 15$ на одного пасажира для надання знижок авіакомпаніям на період 1,5-2 роки для відновлення пасажиропотоку та встановити пільги з податку на землю.
"Відсутність державної підтримки та фінансової допомоги призведе до припинення діяльності міжнародного аеропорту «Київ», а саме, банкрутства ТОВ «МАСТЕР-АВІА» та КП МА «Київ» (Жуляни), знищення інфраструктури аеропорту, розвалу трудових колективів професіоналів авіаційної діяльності, безробіття, відсутності платежів в місцевий та державний бюджети", - переконані в аеропорту "Київ".
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня відбудеться його пом’якшення.