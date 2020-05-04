Аеропорт "Київ" просить Президента про підтримку та фінансову допомогу

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) просить Президента, Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва про підтримку та фінансову допомогу для недопущення припинення діяльності через карантинні обмеження.

Текст звернення опубліковано на сайті аеропорту.

"Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до Президента України, Прем’єр-міністра, Міністра інфраструктури України та мера Києва. В зверненнях йдеться не тільки про необхідність підтримки підприємства, а й недопущення припинення діяльності одного з найбільших та найважливіших аеропортів України", - зазначили в "Києві".

У зверненні мовиться, що з 17 березня аеропорт та ТОВ "МАСТЕР-АВІА", яке здійснює там свою діяльність, працюють у надзвичайних умовах.

Керівництво летовища підкреслило, що незважаючи на встановлений карантин та відсутність авіасполучення, міжнародний аеропорт не може бути тимчасово законсервованим.

"Існує необхідність і надалі утримувати його та забезпечувати діяльність аеропорту як складової частини міської та загальнодержавної транспортної інфраструктури. Забезпечення діяльності аеропорту – це не лише соціально-економічне завдання, а й один із елементів підтримки належного рівня національної безпеки України", - наголошується у зверненні.

В аеропорті просять глав держави та уряду, а також міністра інфраструктури й мера Києва надати безповоротну фінансову допомогу в сумі 22 мільйони гривень на місяць для виплати заробітної плати співробітникам та підтримки летовища й аеропорту в робочому стані на період зупинки роботи підприємства і закінчення карантину до досягнення пасажиропотоку 20 000 пасажирів на виліт в місяць.

Також закликають очільника держави, профільного міністерства й столиці усунути будь-які обмеження для аеропорту «Київ» у частині виконання рейсів на період призупинення польотів та нагадують, що "зараз преференції на виконання польотів транспортної, бізнес-авіації та евакуаційних рейсів надані виключно аеропорту Бориспіль".

Крім того, у зверненні керівництво аеропорту просить допомогти в рефінансуванні кредиту в сумі 28 мільйонів доларів США під мінімальний відсоток і з довгостроковим терміном погашення; надати цільову субсидію в розмірі 15$ на одного пасажира для надання знижок авіакомпаніям на період 1,5-2 роки для відновлення пасажиропотоку та встановити пільги з податку на землю.

"Відсутність державної підтримки та фінансової допомоги призведе до припинення діяльності міжнародного аеропорту «Київ», а саме, банкрутства ТОВ «МАСТЕР-АВІА» та КП МА «Київ» (Жуляни), знищення інфраструктури аеропорту, розвалу трудових колективів професіоналів авіаційної діяльності, безробіття, відсутності платежів в місцевий та державний бюджети", - переконані в аеропорту "Київ".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня відбудеться його пом’якшення.