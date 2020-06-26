Авіатрафік в українському небі до кінця року буде 50% від торішнього - Украерорух

Керівник Державного підприємства обслуговування повітряного руху (Украерорух) Андрій Ярмак прогнозує, що внаслідок пандемії коронавірусу і тимчасового припинення авіасполучення наприкінці цього року трафік в українському небі становитиме 50% від трафіку станом на кінець 2019-го року.

Про це Ярмак написав у колонці НВ.

"Прогноз відновлення обсягів польотів до кінця 2020 року для України становить 50% від трафіку 2019 року, а повне відновлення показників 2019 очікується не раніше кінця 2022 року", - зауважив він.

Ярмак додав, що внаслідок запроваджених карантинних заходів падіння трафіку у повітряному просторі України протягом другої половини березня — початку червня 2020 року становило близько 95% із негативними піками до 98% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"З огляду на те, що авіаційна та суміжні галузі у розвинених економіках світу генерують до 10% ВВП країни, питання її відновлення для багатьох урядів Європи та світу вже стало пріоритетним. Аеропортам, провайдерам аеронавігаційного обслуговування та авіакомпаніям надаються багатомільйонні дотації та пропонується звільнення від податків та зборів на час дії обставин непереборної сили та подальшого виходу з кризи", - пояснив керівник Украероруху.

Він нагадав, що учасники авіаринку — Украерорух, аеропорти Львів та Запоріжжя, авіакомпанії SkyUp Airlines та Azur Air Ukraine — вже звернулись до перших осіб країни зі спільною позицією про державну підтримку підприємствам і компаніям. У листі йдеться про те, що у разі вжиття невідкладних заходів на державному рівні можна буде не лише мінімізувати втрати учасників авіаринку після кризи, а й забезпечити сталий розвиток авіаційної галузі у майбутньому.

Серед кроків подальшого розвитку галузі Ярмак назвав розвиток нових транзитних можливостей для українських авіакомпаній. "Транзитні потоки завжди забезпечували основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування. Зокрема, у структурі доходів Украероруху майже 70% становили надходження саме від транзитну. Порівнюючи обсяги авіаперевезень у повітряному просторі України з найуспішнішим 2013 роком, констатуємо той факт, що тоді було надано послуги для 534 581 рейсу, з яких 66% - транзитні. У 2019 році в повітряному просторі країни було здійснено 335 407 рейсів, а відсоток транзиту зменшився до 42%. Фактичне падіння обсягів транзитних польотів у 2019 році порівняно з 2013 роком становить 60%. Цього року — з відомих причин — ситуація погіршиться ще більше", - зазначив він, додавши, що через зниження транзитних потоків Україна з 2014 року втратила понад 20 млрд гривень.

Також Ярмак наголосив, що з боку авіаційної влади України зроблено все для відновлення транзитних польотів через повітряний простір країни, а транзит — дієва практика ефективного використання повітряного простору країни, залучення додаткових валютних надходжень до бюджету та розвитку ринку авіаційних перевезень. Зараз доля транзитного потенціалу знаходиться переважно в дипломатичній площині.

Як повідомлялося, 18 червня представники українського авіаційного ринку звернулися до влади за підтримкою у зв'язку з складним становищем авіації через припинення пасажирських перевезень у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення, припинене через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.