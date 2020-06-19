Авіатрафік у повітряному просторі України помітно пожвавився - Украерорух

Від 15 до 18 червня у повітряному просторі України здійснено 719 польотів.

Про це повідомляє державне підприємство з обслуговування повітряного руху України "Украерорух" у Facebook.

"За перші 4 дні з початку тижня авіатрафік у повітряному просторі України помітно пожвавився. З 15 по 18 червня 2020 року було виконано 719 польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із цих рейсів, виконаних з понеділка по четвер, було 230 внутрішніх, 246 міжнародних і 243 транзитні.

"Минулого тижня з 8 по 11 червня 2020 року – відповідний показник за ці чотири дні становив 427 рейсів (137 внутрішніх, 111 міжнародних і 179 транзитних)", - додають у підприємстві.

Украерорух також зауважує, що торік у цей період над Україною було здійснено 4763 рейси.

Як відомо, з 15 червня 2020 року Україна відновила міжнародне авіаційне сполучення. Однак кордони багатьох зарубіжних країн ще залишаються закритими, крім того, введено низку обмежень, які країни встановлюють для іноземців.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

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Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.